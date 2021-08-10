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Дончич подписал рекордный контракт с Далласом
Словенец заслужил это
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий Далласа Лука Дончич заключил с командой супермаксимальное продление контракта на 207 миллионов долларов. Это рекордное в истории лиги продление контракта новичка.
Делегация Далласа во главе с владельцем клуба Марком Кьюбаном и специальным советником Дирком Новицки прилетела в Словению сразу после возвращения Дончича с Олимпийских игр. Ожидается, что сегодня в Любляне представители Далласа и Дончич дадут официальную пресс-конференцию.
Дончич за три сезона в НБА провел 199 матчей. В среднем за игру словенец набирает по 25,7 очка, 8,4 подбора и 7,7 передачи.
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