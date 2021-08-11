Санона исключили из состава Вашингтона на Летнюю лигу

Защитник сборной Украины Иссуф Санон отсутствует в обновленном ростере Вашингтона на матчи Летней лиги НБА.

Предполагается, что Санон вместе с Кайри Уокером попал под протокол НБА по вопросам здоровья и безопасности.

Вашингтон в Летней лиге должен был дебютировать 9 августа, однако из-за коронавируса матч с Индианой был отменен.

Иссуф Санон в прошлом сезоне в матчах Суперлиги в составе БК Днепр в среднем за игру набирал по 11,4 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи.

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