Леброн Джеймс поблагодарил 9 игрокам, которые ушли из Лейкерс

"Лос-Анджелес Лейкерс" в клубном "инстаграме" поблагодарили Кайла Кузму, Алекса Карузо, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Денниса Шрёдера, Монтреза Харрелла, Маркиффа Морриса, Андре Драммонда, Бена Маклемора и Альфонзо Маккини за игру в составе команды.

Не остался в стороне и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс — игрок также поблагодарил бывших одноклубников, перепостив в "сториз" своего "инстаграма" соответствующее фото из клубного аккаунта.