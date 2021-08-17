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Леброн Джеймс поблагодарил 9 игрокам, которые ушли из Лейкерс

Баскетбол
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Соответствующая запись появилась на странице клуба

Леброн Джеймс поблагодарил 9 игрокам, которые ушли из Лейкерс

AP Photo/Brynn Anderson

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"Лос-Анджелес Лейкерс" в клубном "инстаграме" поблагодарили Кайла Кузму, Алекса Карузо, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Денниса Шрёдера, Монтреза Харрелла, Маркиффа Морриса, Андре Драммонда, Бена Маклемора и Альфонзо Маккини за игру в составе команды.

Не остался в стороне и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс — игрок также поблагодарил бывших одноклубников, перепостив в "сториз" своего "инстаграма" соответствующее фото из клубного аккаунта.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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