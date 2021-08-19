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Харьковские Соколы продлили контракт с результативным американцем
Отличные новости для клуба
фото - fbu.ua
Харьковские Соколы на клубной странице в Facebook объявили о возвращении в команду атакующего защитника из США Деджуана Графа.
Граф в прошлом сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 13,0 очка, 4,6 передачи и 3,4 подбора.
Американец вошел в топ-20 чемпионата Украины по средней результативности и стал одним из десяти лучших ассистентов сезона.
Возвращение Графа, вероятней всего, связано с ситуацией с американцем Трайменом Изабелом, который по семейным обстоятельствам не сможет приехать в Украину.
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