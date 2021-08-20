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Химик подпишет чемпиона Швейцарии
Еще один легионер в клубе из Южного
фото - flashscore.com.ua
Как сообщает портал Eurobasket.com, БК Химик согласовал контракт с 30-летним американским тяжелым форвардом Домиником Моррисом.
В прошлом сезоне Моррис с Фрибургом стал чемпионом Швейцарии. В матчах национального первенства американец в среднем за игру набирал по 10,4 очка и 4,8 подбора.
Помимо Швейцарии Моррис с 2014 года поиграл в Бельгии, Финляндии, Франции и Израиле.
Ранее БК Химик усилился американским защитником Делано Спенсером.
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