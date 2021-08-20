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Химик подпишет чемпиона Швейцарии

Баскетбол
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Еще один легионер в клубе из Южного

Химик подпишет чемпиона Швейцарии

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Как сообщает портал Eurobasket.com, БК Химик согласовал контракт с 30-летним американским тяжелым форвардом Домиником Моррисом.

В прошлом сезоне Моррис с Фрибургом стал чемпионом Швейцарии. В матчах национального первенства американец в среднем за игру набирал по 10,4 очка и 4,8 подбора.

Помимо Швейцарии Моррис с 2014 года поиграл в Бельгии, Финляндии, Франции и Израиле.

Ранее БК Химик усилился американским защитником Делано Спенсером.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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