Химик подпишет чемпиона Швейцарии

Как сообщает портал Eurobasket.com, БК Химик согласовал контракт с 30-летним американским тяжелым форвардом Домиником Моррисом.

В прошлом сезоне Моррис с Фрибургом стал чемпионом Швейцарии. В матчах национального первенства американец в среднем за игру набирал по 10,4 очка и 4,8 подбора.

Помимо Швейцарии Моррис с 2014 года поиграл в Бельгии, Финляндии, Франции и Израиле.

Ранее БК Химик усилился американским защитником Делано Спенсером.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!