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НБА представила топ-100 данков сезона. ВИДЕО
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Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-100 данков сезона 2020-2021.
На первом месте расположился защитник Миннесоты Энтони Эдвардс и его невероятный «гвоздь» в матче с Торонто.
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