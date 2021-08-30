НБА представила топ-100 данков сезона. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-100 данков сезона 2020-2021.

На первом месте расположился защитник Миннесоты Энтони Эдвардс и его невероятный «гвоздь» в матче с Торонто.

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