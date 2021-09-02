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Харьковские Соколы подписали американца Махони

Баскетбол
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Новичок для клуба Суперлиги

Харьковские Соколы подписали американца Махони

фото - latestbasketballnews.com

Новина українською

Харьковские Соколы на клубной странице в Instagram объявили о подписании контракта с американским форвардом Максом Махони.

Махони на студенческом уровне отыграл четыре года в Бостонском университете и признавался самым ценным игроком команды

В 2020 году Махони подписал контракт с немецким ВФЛ Кирхгайм Найтс. В прошлом сезоне новичок Соколов в среднем за игру набирал по 13,8 очка и 5,7 подбора.

Ранее Харьковские Соколы продлили контракт с американским защитником Деджуаном Графом.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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