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Харьковские Соколы подписали американца Махони
Новичок для клуба Суперлиги
фото - latestbasketballnews.com
Харьковские Соколы на клубной странице в Instagram объявили о подписании контракта с американским форвардом Максом Махони.
Махони на студенческом уровне отыграл четыре года в Бостонском университете и признавался самым ценным игроком команды
В 2020 году Махони подписал контракт с немецким ВФЛ Кирхгайм Найтс. В прошлом сезоне новичок Соколов в среднем за игру набирал по 13,8 очка и 5,7 подбора.
Ранее Харьковские Соколы продлили контракт с американским защитником Деджуаном Графом.
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