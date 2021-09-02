Бруклин подписал контракт с одним из лучших свободных агентов

Тяжёлый форвард Пол Миллсэп подписал однолетний минимальный контракт с "Бруклин Нетс", сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

"Голден Стэйт Уорриорз", "Чикаго Буллз" и "Лос-Анджелес Клипперс" претендовали на подписание Миллсэпа, но игрок выбрал "Бруклин" ради возможности побороться за титул чемпиона НБА.

В прошлом 4-кратный участник Матча звёзд НБА выступал в составе "Денвер Наггетс". Миллсэп набирал 9,0 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.