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Бруклин подписал контракт с одним из лучших свободных агентов
Команда усиливает состав, как может
Тяжёлый форвард Пол Миллсэп подписал однолетний минимальный контракт с "Бруклин Нетс", сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".
"Голден Стэйт Уорриорз", "Чикаго Буллз" и "Лос-Анджелес Клипперс" претендовали на подписание Миллсэпа, но игрок выбрал "Бруклин" ради возможности побороться за титул чемпиона НБА.
В прошлом 4-кратный участник Матча звёзд НБА выступал в составе "Денвер Наггетс". Миллсэп набирал 9,0 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.
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