Харьковские Соколы подписали защитника из США

Харьковские Соколы на клубной странице в Instagram объявили о подписании контракта с атакующим защитником из США Троем Симмонсом.

Симмонс в прошлом сезоне дебютировал в европейском баскетболе. В составе Тайгерс Тубинген во втором дивизионе чемпионата Германии новичок Соколов в среднем за игру набирал по 11,3 очка, 2,0 подбора и 1,4 передачи.

Ранее Харьковские Соколы продлили контракт с американским защитником Деджуаном Графом и подписали форварда из США Макса Махони.

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