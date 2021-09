Прорыв Прометея в группу Лиги Чемпионов. Что об этом нужно знать?

До вчерашнего дня ни одному украинскому клубу не удавалось преодолеть квалификацию в Лиге Чемпионов, а единственным участником третьего по престижности еврокубка был Химик из Южного, которому ФИБА в сезоне 2016-2017 предоставила прямую путевку в групповой раунд.

Прометей с первой попытки сделал то, на что ранее не сподобились Будивельник, Киев-Баскет и Днепр – команда Ронена Гинзбурга, последовательно преодолев барьеры из Болгарии, Чехии и России, получила право представить Суперлигу в основной стадии Лиги Чемпионов.

Как для Прометея сложились матчи квалификации?

Начало квалификации Лиги Чемпионов для Прометея выдалось обескураживающим – в стартовой четверти матча с Левски украинцы пропустили 6 из 8 трехочковых и отпустили болгар на 12 баллов. Чувство тревоги быстро сменилось на спокойствие – во второй 10-минутке Прометей выдал фантастический рывок 33:0 и досрочно закрыл все вопросы о победителе матча.

Ключевую роль в стартовом успехе Прометея сыграли американские легионеры – Шон Эванс за 20 минут собрал мощный дабл-дабл, а Антонио Кэмпбелл стал лидером команды по показателям эффективности (30 баллов) и +/- («+29»).

Едва ли не единственным негативным моментом стал провал Прометея на трехочковой дуге – 1 из 15 в первой половине и 5 из 15 после большего перерыва.

Прометей – Левски – 96:56 (15:27, 33:3, 26:8, 22:18)

Прометей: Эванс (18+14 подборов), Харрисон (16), Петров (13), Стефенс (11), Кэмпбелл (9+9 подборов).

Прометей сделал правильные выводы после нервного дебюта в матче с Левски и сразу же огорошил Опаву высочайшим темпом, к чему чехи, проводившие первый официальный матч в сезоне, оказались откровенно не готовы. За стартовые 10 минут подопечные Гинзбурга набросали в корзину Опавы 33 очка при 72-процентной реализации бросков с игры, включая 7 из 10 с дальней дистанции.

С Опавой вовсю зажигал Д'Анджело Харрисон – американец за 25 минут набрал 33 очка (10 из 16 с игры, 5 из 7 трехочковых, 8 из 8 с линии штрафных) и стал лидером в Прометее по рейтингу эффективности (38 баллов).

Гинзбург выжал максимум из уверенного старта своих подопечных, грамотно распределив время между 12 игроками. Ротация была необходима для Прометея с учетом жесткого графика матчей квалификации Лиги Чемпионов, поскольку до поединка с российской Пармой оставалось менее 48 часов.

Прометей – Опава – 100:78 (33:13, 24:29, 24:20, 19:16)

Прометей: Харрисон (33+8 подборов), Эванс (20), Доу (13), Беликов (10), Стефенс (6+5 передач).

Прометей мощно начал ключевой матч квалификации с середняком Единой Лиги ВТБ Пармой – за счет цепкой защиты и отличной работы в быстрых прорывах на большой перерыв чемпионы Украины ушли с 13-очковым преимуществом.

Сценарий матча резко изменился в третьей четверти – Парма благодаря давлению и мощной подмоге от резервистов превратила отставание в 13 баллов в 3-очковое преимущество.

Окончательно рассыпаться Прометею не позволил Ди Джей Стефенс, два тяжелейших трехочковых которого помогли украинцам организовать ключевой рывок 10:0. Отыграться с «-4» за финальные 22 секунды Парма не смогла.

DJ STEPHENS IS CLUTCH ????



Thanks to two decisive 3 PTS and a steal of @DdotJAY30 , Prometey beat Parma and advances FIBA Basketball Champions League Group Stage ✅ pic.twitter.com/Kbr8JCTAL4