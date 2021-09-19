Прорыв Прометея в группу Лиги Чемпионов. Что об этом нужно знать?

До вчерашнего дня ни одному украинскому клубу не удавалось преодолеть квалификацию в Лиге Чемпионов, а единственным участником третьего по престижности еврокубка был Химик из Южного, которому ФИБА в сезоне 2016-2017 предоставила прямую путевку в групповой раунд.

Прометей с первой попытки сделал то, на что ранее не сподобились Будивельник, Киев-Баскет и Днепр – команда Ронена Гинзбурга, последовательно преодолев барьеры из Болгарии, Чехии и России, получила право представить Суперлигу в основной стадии Лиги Чемпионов.

Как для Прометея сложились матчи квалификации?

Начало квалификации Лиги Чемпионов для Прометея выдалось обескураживающим – в стартовой четверти матча с Левски украинцы пропустили 6 из 8 трехочковых и отпустили болгар на 12 баллов. Чувство тревоги быстро сменилось на спокойствие – во второй 10-минутке Прометей выдал фантастический рывок 33:0 и досрочно закрыл все вопросы о победителе матча.

Ключевую роль в стартовом успехе Прометея сыграли американские легионеры – Шон Эванс за 20 минут собрал мощный дабл-дабл, а Антонио Кэмпбелл стал лидером команды по показателям эффективности (30 баллов) и +/- («+29»).

Едва ли не единственным негативным моментом стал провал Прометея на трехочковой дуге – 1 из 15 в первой половине и 5 из 15 после большего перерыва.

Прометей – Левски – 96:56 (15:27, 33:3, 26:8, 22:18)

Прометей: Эванс (18+14 подборов), Харрисон (16), Петров (13), Стефенс (11), Кэмпбелл (9+9 подборов).

Прометей сделал правильные выводы после нервного дебюта в матче с Левски и сразу же огорошил Опаву высочайшим темпом, к чему чехи, проводившие первый официальный матч в сезоне, оказались откровенно не готовы. За стартовые 10 минут подопечные Гинзбурга набросали в корзину Опавы 33 очка при 72-процентной реализации бросков с игры, включая 7 из 10 с дальней дистанции.

С Опавой вовсю зажигал Д'Анджело Харрисон – американец за 25 минут набрал 33 очка (10 из 16 с игры, 5 из 7 трехочковых, 8 из 8 с линии штрафных) и стал лидером в Прометее по рейтингу эффективности (38 баллов).

Гинзбург выжал максимум из уверенного старта своих подопечных, грамотно распределив время между 12 игроками. Ротация была необходима для Прометея с учетом жесткого графика матчей квалификации Лиги Чемпионов, поскольку до поединка с российской Пармой оставалось менее 48 часов.

Прометей – Опава – 100:78 (33:13, 24:29, 24:20, 19:16)

Прометей: Харрисон (33+8 подборов), Эванс (20), Доу (13), Беликов (10), Стефенс (6+5 передач).

Прометей мощно начал ключевой матч квалификации с середняком Единой Лиги ВТБ Пармой – за счет цепкой защиты и отличной работы в быстрых прорывах на большой перерыв чемпионы Украины ушли с 13-очковым преимуществом.

Сценарий матча резко изменился в третьей четверти – Парма благодаря давлению и мощной подмоге от резервистов превратила отставание в 13 баллов в 3-очковое преимущество.

Окончательно рассыпаться Прометею не позволил Ди Джей Стефенс, два тяжелейших трехочковых которого помогли украинцам организовать ключевой рывок 10:0. Отыграться с «-4» за финальные 22 секунды Парма не смогла.

DJ STEPHENS IS CLUTCH ????



Thanks to two decisive 3 PTS and a steal of @DdotJAY30 , Prometey beat Parma and advances FIBA Basketball Champions League Group Stage ✅ pic.twitter.com/Kbr8JCTAL4 — EuroBBallVideos (@EuroBBallVideos) September 18, 2021

Прометей – Парма – 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13)

Прометей: Харрисон (20+6 подборов), Стефенс (20+5 подборов), Эванс (6), Петров (6+7 подборов), Доу (4+4 передачи).

А с кем Прометей сыграет в групповом раунде Лиги Чемпионов?

Чемпионы Украины своих потенциальных оппонентов по групповой стадии еврокубка узнали задолго до матчей квалификации. Победитель предварительного раунда в Софии вошел в группу А к испанскому Тенерифе, немецкому Людвигсбургу и итальянскому Сассари.

Тенерифе – главный фаворит квартета. Островитяне в прошлом сезоне в регулярном чемпионате Лиги АСB уступили только Барселоне и Реалу, а в плей-офф в 1/2 финала потрепали нервы каталонцам (1-2). Тенерифе делегировал в первую символическую сборную сезона сразу двух игроков – MVP регулярного чемпионата Гиорги Шермадини (17,0 очка, 5,4 подбора, 1,8 передачи в среднем за игру) и бразильского ветерана Марселиньо Уэртаса, который играл с Коби Брайантом в Лейкерс во время его последнего сезона в карьере.

???? El campeón ucraniano, el Prometey, derrota al @parmabasket ???????? (65-67) y completará nuestro grupo en la #BCL



???? Estos serán nuestros rivales ????



???????? SC Prometey

???????? @dinamo_sassari

???????? @MHP_RIESEN pic.twitter.com/UOGChZ0uuX — Lenovo Tenerife (@CB1939Canarias) September 18, 2021

На уровне Лиги Чемпионов Тенерифе также вот уже несколько лет является грозной силой. Испанцы брали еврокубок в сезоне 2016-2017, а два года назад в финале проиграли Болонье. Последняя кампания получилась не такой успешной – поражение в овертайме от Страсбурга в 1/4 финала.

Итальянский Сассари в прошлом сезоне Серии А остановился в 1/8 финала плей-офф, а в Лиге Чемпионов клуб из Сардинии выбыл после второго группового этапа с показателем 1-5. Еще пять лет назад Сассари представлял Италию в Евролиге, но закрепиться на элитном уровне «бело-синим» не удалось. Зато в сезоне 2018-2019 клубный музей пополнил первый в истории международный трофей – Кубок Европы ФИБА.

Людвигсбург врывается в Лигу Чемпионов в статусе победителя регулярного чемпионата Бундеслиги (30-4), но в плей-офф клуб из одноименного города в 1/2 финала проиграл Баварии (1-3) и довольствовался бронзой. В Европе лучшим для Людвигсбурга остается сезон 2017-2018, когда немцы заняли четвертое место в Лиге Чемпионов.

А что по расписанию матчей? И какой регламент?

Напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов попадет только победитель группы. Команды, занявшие в квартете 2-3 места, продолжат борьбу в раунде плей-ин (грубо говоря, 1/16 финала). Худшая команда из четверки завершает еврокубковый сезон без права понижения в Кубок Европы ФИБА.

Ожидается, что Прометей домашние матчи в Лиге Чемпионов будет проводить во Дворце спорта «Юность» в Запорожье. Помимо этого комплекса в Украине только столичный Дворец спорта соответствует регламенту третьего по престижности клубного турнира континента.

Расписание матчей Прометея в групповом этапе Лиги Чемпионов:

1-й тур

Вторник, 5 октября

Прометей (Украина) – Тенерифе (Испания)

2-й тур

Среда, 13 октября

Прометей (Украина) – Людвигсбург (Германия)

3-й тур

Среда, 27 октября

Сассари (Италия) – Прометей (Украина)

4-й тур

Среда, 10 ноября

Тенерифе (Испания) – Прометей (Украина)

5-й тур

Среда, 8 декабря

Прометей (Украина) – Сассари (Италия)

6-й тур

Вторник, 21 декабря

Людвигсбург (Германия) – Прометей (Украина)

Пока неизвестно, попадут ли матчи Прометея в Лиге Чемпионов в эфирную сетку украинских телеканалов. Зато точно известно, что все поединки еврокубка покажет официальный канал турнира на YouTube.