Черкасские Мавпы подписали защитника из США

Черкасские Мавпы официально объявили о подписании контракта с атакующим защитником Айзеком Хэмилтоном.

На студенческом уровне Хэмилтон в престижном университете UCLA в среднем за игру набирал по 14,1 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи, но не был выбран на драфте НБА.

В Европе новичок Черкасских Мавп играет с сезона 2019-2020. Хэмилтон выступал в АЕК-Ларнака (Кипр), а в прошлом году защищал цвета немецкого Гиссена.

В элитном дивизионе чемпионата Германии Хэмилтон в среднем за игру набирал по 8,2 очка и 2,3 подбора при 40-процентной реализации трехочковых.

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