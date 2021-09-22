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Черкасские Мавпы подписали защитника из США
Неплохой вариант
фото - uclabruins.com
Черкасские Мавпы официально объявили о подписании контракта с атакующим защитником Айзеком Хэмилтоном.
На студенческом уровне Хэмилтон в престижном университете UCLA в среднем за игру набирал по 14,1 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи, но не был выбран на драфте НБА.
В Европе новичок Черкасских Мавп играет с сезона 2019-2020. Хэмилтон выступал в АЕК-Ларнака (Кипр), а в прошлом году защищал цвета немецкого Гиссена.
В элитном дивизионе чемпионата Германии Хэмилтон в среднем за игру набирал по 8,2 очка и 2,3 подбора при 40-процентной реализации трехочковых.
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