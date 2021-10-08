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Будивельник совершил камбэк в матче с Запорожьем и одержал победу

Баскетбол
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Гости прибавили на последних минутах

Будивельник совершил камбэк в матче с Запорожьем и одержал победу

фото - fbu.ua

Новина українською

В пятницу, 8 октября киевский "Будивельник" обыграл "Запорожье" в матче 4-го тура Суперлиги.

Первая половина прошла на равных, но хозяева все-таки сумели выбороть для себя +3 очка. Третью четверть никто не хотел так просто отдавать и 10-минутка завершилась со счётом 23:23.

В заключительном отрезке матча гости сумели не только выбороть победу но и показать свою лучшую игру и как результат - 86:90. Самым результативным игроком матча стал защитник "Запорожья" Ясин Джозеф, набравший в матче 26 очков, 5 подборов и 7 передач при одной потере.

Суперлига. 4-й тур

"Запорожье" – "Будивельник" 86:90 (23:22, 22:20, 23:23, 18:25)

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В статье: БК Запорожье БК Будивельник (Киев)
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