Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Западной конференции?

По материалам официального сайта НБА

Западная конференция в новом сезоне обещает преподнести немало сюрпризов – сразу у нескольких команд есть веские аргументы считать себя главным кандидатом на выход в финал.

Лейкерс настроены взять реванш у лиги после испорченного травмами сезона 2020-2021, Юта входит в сезон в статусе лучшей команды прошлой регулярки, Финикс – действующий чемпион Запада, Голден Стэйт собирается пошуметь после долгожданного возвращения Клэя Томпсона, а Денвер и Клипперс станут грозной силой после возвращения Джамала Мюррея и Кавая Леонарда соответственно.

На противоположном конце иерархии команд Запада достаточно коллективов, которые либо застряли в процессе перестройки, либо только начинают этот нелегкий процесс.

Как и в случае с Востоком, все 15 команд Запада разделим на четыре группы в зависимости от того, с чем они подошли к старту регулярного чемпионата.

Претенденты на титул

Лос-Анджелес Лейкерс. Если возрастные Лейкерс выживут в марафоне регулярного чемпионата и сохранят свою тройку звезд здоровыми к плей-офф, то трудно представить, что команда Фрэнка Фогеля не дойдет до финала. Здесь собрано слишком много таланта и опыта на самом высочайшем уровне – начиная от ЛеБрона Джеймса до Рассела Уэстбрука и Энтони Дэвиса. Вопрос лишь в том, как эта троица сыграется друг с другом. Впрочем, у них будет достаточно времени, чтобы найти способ быть эффективными.

Lakers are 0-6 this preseason; last time they lost every game was in the 2012 preseason where Kobe, Dwight, Nash, Pau were all starters.



2012-13 Lakers finished 45-37, 7th in the West.



Where will Lakers finish this season? ???????? pic.twitter.com/tEmG7ONN0v