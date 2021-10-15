Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Западной конференции?

По материалам официального сайта НБА

Западная конференция в новом сезоне обещает преподнести немало сюрпризов – сразу у нескольких команд есть веские аргументы считать себя главным кандидатом на выход в финал.

Лейкерс настроены взять реванш у лиги после испорченного травмами сезона 2020-2021, Юта входит в сезон в статусе лучшей команды прошлой регулярки, Финикс – действующий чемпион Запада, Голден Стэйт собирается пошуметь после долгожданного возвращения Клэя Томпсона, а Денвер и Клипперс станут грозной силой после возвращения Джамала Мюррея и Кавая Леонарда соответственно.

На противоположном конце иерархии команд Запада достаточно коллективов, которые либо застряли в процессе перестройки, либо только начинают этот нелегкий процесс.

Как и в случае с Востоком, все 15 команд Запада разделим на четыре группы в зависимости от того, с чем они подошли к старту регулярного чемпионата.

Претенденты на титул

Лос-Анджелес Лейкерс. Если возрастные Лейкерс выживут в марафоне регулярного чемпионата и сохранят свою тройку звезд здоровыми к плей-офф, то трудно представить, что команда Фрэнка Фогеля не дойдет до финала. Здесь собрано слишком много таланта и опыта на самом высочайшем уровне – начиная от ЛеБрона Джеймса до Рассела Уэстбрука и Энтони Дэвиса. Вопрос лишь в том, как эта троица сыграется друг с другом. Впрочем, у них будет достаточно времени, чтобы найти способ быть эффективными.

Lakers are 0-6 this preseason; last time they lost every game was in the 2012 preseason where Kobe, Dwight, Nash, Pau were all starters.



2012-13 Lakers finished 45-37, 7th in the West.



Where will Lakers finish this season? ???????? pic.twitter.com/tEmG7ONN0v — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 15, 2021

Юта Джаз. В прошлом сезоне Юта показала лучший процент побед в регулярном чемпионате – и у них есть всё, чтобы снова замахнуться на это достижение. При поддержке топовой защиты Руди Гобера, вагона трехочковых и героизма Донована Митчелла в клатче Джаз способны вновь одержать более 50 побед в регулярном чемпионате и уверенно шагнуть в затяжное путешествие в плей-офф. Но им предстоит проделать немало работы, чтобы перенести все свои лучшие стороны в баскетбол пост-сезона – пока же у Юты с 2018 года лишь одна выигранная серия в плей-офф.

Финикс Санз. С лета в Аризоне мало что изменилось, но когда вы доходите до финала с относительно молодой командой, то вряд ли нуждаетесь в серьезных перестановках. Чтобы совершить еще один громкий забег в плей-офф, Финиксу нужно всего-то две вещи – ждать дальнейшего прогресса от Девина Букера и ДеАндре Эйтона и скрестить пальцы, чтобы биологические часы Криса Пола продолжали тикать столь же медленно, как и в последние сезоны.

Претенденты на плей-офф

Денвер Наггетс. Сможет ли Джамал Мюррей вернуться на свой уровень после операции на колене? Ответ на этот вопрос непосредственно влияет на перспективы Денвера. Наггетс и так находятся в крепких руках действующего MVP Николы Йокича, у которого есть надежная поддержка в лице Майкла Портера-младшего и Аарона Гордона. И все же без здорового Мюррея конкурировать за финал конференции Денверу будет сложновато.

Голден Стэйт Уорриорз. Вероятно, вы слышали, что Клэй Томпсон возвращается после двух пропущенных сезонов. Теперь у Стефена Карри снова есть старый-добрый помощник, всегда готовый прикрыть тылы франчайза «Воинов». Тем не менее, одного только Томпсона Голден Стэйту не хватит, чтобы полноценно сражаться с грандами Запада – понадобится и прогресс от молодежи, например, от Джеймса Уайзмена, на которого команда из Сан-Франциско в прошлом году потратила второй пик.

Warriors star Klay Thompson sinking shot, after shot, after shot from beyond the arc at practice today. He's looking more and more like pre-injury Klay every day. Steph Curry says Klay's first game back "will be beautiful basketball." @kron4news #DubNation pic.twitter.com/0UHtTYtKsK — Kylen Mills (@KylenMills) October 14, 2021

Даллас Маверикс. Даллас возвращается в сезон практически в том же составе, который в прошлом сезоне не смог преодолеть первый раунд в плей-офф. Хотя Лука Дончич еще не достиг своего пика, Маверикс могут рассчитывать на большее, но многое будет зависеть от здоровья Кристапса Порзингиса и от того, сумеет ли новый тренер команды Джейсон Кидд выжать максимум из не самого впечатляющего резерва.

Лос-Анджелес Клипперс. Конкурентоспособность команды зависит от выздоровления Кавая Леонарда, который в межсезонье перенес операцию на колене и выбыл на продолжительный срок. Если Леонард пропустит сезон, то груз ответственности за результат ляжет на плечи одинокого Пола Джорджа, помочь которому постарается опытная банда во главе с Сержем Ибакой и Эриком Бледсоу. Если же Леонард вернется в строй во второй половине сезона и успеет набрать форму к плей-офф, то Клипперс автоматически станут претендентами на титул.

Следите за…

Портленд Трэйл Блэйзерс. В межсезонье Портленд стал сильнее, подписал Ларри Нэнса-младшего, который способен дать команде энергию, защиту и габариты в трехсекундной зоне. Вопрос в том, достаточно ли этого для Дамьена Лилларда? Лидер Блэйзерс начал задумываться об обмене, не видя дальнейших перспектив в таком Портленде. Си Джею Макколуму и Норману Пауэлл придется сильно постараться, чтобы переубедить Лилларда.

Мемфис Гриззлис. Мемфис со взрывным Джа Морантом и Джареном Джексоном-младшим снова способен преподнести сюрприз на Западе. Морант и Джексон-младший в прошлом сезоне уже побывали в плей-офф – теперь молодые лидеры Гриззлис стали еще опытней и еще опасней для команд второго эшелона.

Не в этом году…

Нью-Орлеан Пеликанс. Главной целью Нью-Орлеана становится сохранение Зайона Уильямсона, а для этого Пеликанс нужно побеждать. В достижении этой цели команде должны помочь Брэндон Ингрем, Йонас Валанчюнас и Девонте Грэм, но на таком сильном Западе этого может оказаться недостаточно для попадания в плей-офф.

Сан-Антонио Сперс. Сан-Антонио впервые в истории франшизы пропустили плей-офф в двух сезонах подряд. Да, теперь в распоряжении седого Грегга Поповича нет Тима Данкана, Тони Паркера и остальных. У Сперс вообще нет звезд. Деджонте Мюррей, Деррик Уайт, Лонни Уокер, Дан Макдермотт, Келдон Джонсон, Зак Коллинз – этот набор игроков даже Попович не сможет протащить куда-то выше, чем на место в турнире плей-ин.

Хьюстон Рокетс. У Хьюстона постепенно формируется перспективный молодой костяк, но эта команда еще не дозрела до борьбы за плей-офф. И все же за Рокетс будущее, а потому за этой командой определенно стоит следить – Кристиан Вуд, Кевин Портер, Кеньон Мартин и Джайлен Грин уже через пару лет могут стать грозной силой на Западе.

Сакраменто Кингз. Потолком новой команды Алексея Леня видится борьба за зону плей-ин. Коучу Кингз Люку Уолтону придется найти баланс между амбициозными Де’Ароном Фоксом, Тайрезом Халибертоном и Дэвионом Митчеллом, а также помочь Марвину Бэгли, наконец, провести прорывной сезон. Пока же у Сакраменто худшая оборона в НБА – и Лень один из тех парней, который попробует исправить эту ситуацию.

Миннесота Тимберлвулз. Похоже, что в Миннесоте намечается смена власти – Энтони Эдвардс рвется перехватить инициативу у Карла-Энтони Таунса. Но вдвоем они не смогут затащить «Волков» даже в зону плей-ин. Нужна поддержка от Д'Анджело Рассела, вот только непонятно, можно ли еще на него рассчитывать, или этому парню стоит искать новый клуб.

Anthony Edwards crazy putback dunk pic.twitter.com/TefIwEpANo — Timberwolves Clips (@WolvesClips) October 9, 2021

Оклахома-Сити Тандер. Оклахома с огромным количеством драфт-пиков находится на начальном этапе перестройки – и этот процесс будет идти так долго, пока генеральный менеджер команды Сэм Прести не найдет нового Кевина Дюранта или Рассела Уэстбрука. А пока же победы не входят в планы Тандер – в приоритете развитие молодежи.