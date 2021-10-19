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Фесенко продолжит карьеру в чемпионате Ирана

Баскетбол
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Украинец покидает Суперлигу

Фесенко продолжит карьеру в чемпионате Ирана

Новина українською

Бывший капитан сборной Украины Кирилл Фесенко подписал контракт с иранским клубом Санайе Поштибан Хомозган, сообщает Eurobasket.com.

Фесенко с 2018 года выступал в БК Днепр, а до возвращения в Украину экс-центровой Юты и Индианы поиграл в России, Италии и Франции.

Новый клуб Фесенко с показателем 5-9 занимает шестое место в группе B чемпионата Ирана.

В прошлом сезоне Кирилл Фесенко в Суперлиге и Лиге Чемпионов провел лишь три матча, в которых не набрал ни одного очка.

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В статье: Кирилл Фесенко Баскетбольная Суперлига
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