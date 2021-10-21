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Игрок НБА, который весил 127 кг ещё прибавил в весе

Баскетбол
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Сейчас он восстанавливается от травмы

Игрок НБА, который весил 127 кг ещё прибавил в весе

Новина українською

Тяжёлый форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон набрал 9 кг веса за прошедшее межсезонье, сообщили источники в лиге.

"Я знаю Зайона, весящего 127 кг. На этот раз он весил больше", — цитирует неназванный источник Bleacher Report.

Уильямсон пропускает начало сезона регулярного чемпионата НБА из-за травмы ноги. Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. Ожидается, что новая информация о состоянии Уильямсона и сроках его возвращения на паркет появится в течение недели.

В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за "Пеликанс".

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В статье: НБА
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