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Трехочковый с сиреной от защитника Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался защитник Майами Тайлер Хирро, который в концовке первой четверти победного матча с Милуоки забросил трехочковый одновременно со звуком сирены.
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