Трехочковый с сиреной от защитника Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

На первом месте оказался защитник Майами Тайлер Хирро, который в концовке первой четверти победного матча с Милуоки забросил трехочковый одновременно со звуком сирены.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!