Брайант, Джеймс и О’Нил дополнили рейтинг лучших игроков в истории НБА

Изначально НБА планировала в честь 75-летия назвать 75 лучших игроков в истории лиги, но список был расширен до 76 человек из-за равного количества баллов у двух кандидатов.

В заключительную версию рейтинга вошли Коби Брайант, ЛеБрон Джеймс, Шакил О’Нил, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Энтони Дэвис, Кавай Леонард, Дамьен Лиллард и другие.

Первая часть топ-76 игроков в истории НБА

Вторая часть топ-76 игроков в истории НБА

Топ-76 составлена на основании мнений представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!