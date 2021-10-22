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Брайант, Джеймс и О’Нил дополнили рейтинг лучших игроков в истории НБА

Баскетбол
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Известны имена 76 лучших баскетболистов в истории НБА

Брайант, Джеймс и О’Нил дополнили рейтинг лучших игроков в истории НБА

Новина українською

Изначально НБА планировала в честь 75-летия назвать 75 лучших игроков в истории лиги, но список был расширен до 76 человек из-за равного количества баллов у двух кандидатов.

В заключительную версию рейтинга вошли Коби Брайант, ЛеБрон Джеймс, Шакил О’Нил, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Энтони Дэвис, Кавай Леонард, Дамьен Лиллард и другие.

Первая часть топ-76 игроков в истории НБА

Вторая часть топ-76 игроков в истории НБА

Топ-76 составлена на основании мнений представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА
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