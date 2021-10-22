Уверенная игра Химика позволила одержать победу над Запорожьем

Химик принимал Запорожье в домашнем матче 5-го игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги WIndrose.

Гости лучше начали матч. Запорожцы вышли вперед за счет существенного преимущества на щитах и ​​результативной игры в трехсекундной. Южненцы оформили убийственный рывок 17:0 во второй четверти и быстро перевернули все с ног на голову.

Во второй половине у команд были вполне понятные задачи. С этим лучше справились хозяева. Запорожье дважды - на экваторе третьей и в конце четвертой четвертей - сокращало отставание до 4 очков, но на большее команды Овдеенко не хватило.

После большого перерыва южненцы хуже атаковали из-за дуги, ведь запорожцы совершили 17 потерь за игру.

Химик получил 6 победу в 8 матчах на старте сезона, а Запорожье потерпел 5 поражения при аналогичном количестве сыгранных матчей.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Химик - Запорожье 73:64 (13:21, 25: 5, 18:15, 17:23)