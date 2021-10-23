Невероятный данк центрового Кливленда – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

На первом месте расположился центровой Кливленда Джарретт Аллен, который в матче с Шарлотт забил данк, несмотря на сопротивление бигмэна Мэйсона Пламли.

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