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Невероятный данк центрового Кливленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился центровой Кливленда Джарретт Аллен, который в матче с Шарлотт забил данк, несмотря на сопротивление бигмэна Мэйсона Пламли.
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