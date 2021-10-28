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Исторический камбэк Прометея в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Баскетбол
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Волевой успех украинцев в Италии

Исторический камбэк Прометея в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

БК Прометей в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 87:79 обыграл Динамо Сассари и открыл счет победам в третьем по престижности еврокубке.

Во второй четверти Прометей уступал «-16», но смог вернуться в игру. Вторую половину матча чемпион Суперлиги выиграл с разницей в 14 баллов.

Следующий матч в Лиге Чемпионов Прометей сыграет на выезде против испанского Тенерифе.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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