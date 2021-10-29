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Проход лидера Вашингтона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный канал НБА на YouTube представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился звездный защитник Вашингтона Брэдли Бил, которому в матче с Атлантой удался эффектный проход под кольцо.
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