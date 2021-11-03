  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс вырвали победу над Хьюстоном, успехи Милуоки и Майами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс вырвали победу над Хьюстоном, успехи Милуоки и Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс вырвали победу над Хьюстоном, успехи Милуоки и Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Детройт – Милуоки 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)

Даллас – Майами 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)

Финикс – Нью-Орлеан 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)

Лейкерс – Хьюстон 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...