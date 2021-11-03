Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Лейкерс вырвали победу над Хьюстоном, успехи Милуоки и Майами
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Милуоки 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)
Даллас – Майами 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)
Финикс – Нью-Орлеан 112:100 (22:36, 26:23, 28:23, 36:18)
Лейкерс – Хьюстон 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роналду – повелитель последних минут. ВИДЕО, как МЮ дважды спасался в матче ЛЧ с Аталантой в конце таймов
- Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- Михайлюк усадил на пятую точку звезду НБА и отдал результативную передачу. ВИДЕО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...