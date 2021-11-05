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НБА. Лейкерс проиграли Оклахоме, Бостон огорчил Майами
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Филадельфия 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23)
Атланта – Юта 98:116 (16:15, 24:24, 34:36, 24:41)
Майами – Бостон 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20)
Финикс – Хьюстон 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25)
Лейкерс – Оклахома-Сити 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35)
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