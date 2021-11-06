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НБА. Кливленд дожимает Торонто, Милуоки проигрывает Нью-Йорку
Результаты тура НБА
В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Мемфис"
115 – 87 (35-31; 25-16; 31-21; 24-19)
"Детройт" – "Бруклин"
90 – 96 (23-28; 16-11; 23-39; 28-18)
"Орландо" – "Сан-Антонио"
89 – 102 (20-30; 16-19; 26-23; 27-30)
"Милуоки" – "Нью-Йорк"
98 – 113 (38-19; 25-37; 20-32; 15-25)
"Торонто" – "Кливленд"
101 – 102 (29-28; 28-20; 23-26; 21-28)
"Миннесота" – "Клипперс"
84 – 104 (33-23; 24-24; 15-28; 12-19)
"Голден-Стейт" – "Нью-Орлеан"
126 – 85 (38-31; 16-19; 34-16; 38-19)
"Портленд" – "Индиана"
110 – 106 (24-19; 35-34; 23-30; 28-23)
"Сакраменто" – "Шарлотт"
140 – 110 (41-22; 33-31; 32-36; 34-21)
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