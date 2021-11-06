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НБА. Кливленд дожимает Торонто, Милуоки проигрывает Нью-Йорку

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Кливленд дожимает Торонто, Милуоки проигрывает Нью-Йорку

UA-Футбол
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В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Мемфис"

115 – 87 (35-31; 25-16; 31-21; 24-19)

"Детройт" – "Бруклин"

90 – 96 (23-28; 16-11; 23-39; 28-18)

"Орландо" – "Сан-Антонио"

89 – 102 (20-30; 16-19; 26-23; 27-30)

"Милуоки" – "Нью-Йорк"

98 – 113 (38-19; 25-37; 20-32; 15-25)

"Торонто" – "Кливленд"

101 – 102 (29-28; 28-20; 23-26; 21-28)

"Миннесота" – "Клипперс"

84 – 104 (33-23; 24-24; 15-28; 12-19)

"Голден-Стейт" – "Нью-Орлеан"

126 – 85 (38-31; 16-19; 34-16; 38-19)

"Портленд" – "Индиана"

110 – 106 (24-19; 35-34; 23-30; 28-23)

"Сакраменто" – "Шарлотт"

140 – 110 (41-22; 33-31; 32-36; 34-21)

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В статье: НБА
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