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НБА. Юта проиграла Орландо, Вашингтон огорчил Милуоки

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Юта проиграла Орландо, Вашингтон огорчил Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон – Милуоки 101:94 (26:24, 23:28, 33:19, 19:23)

Нью-Йорк – Кливленд 109:126 (30:29, 27:27, 18:33, 34:37)

Орландо – Юта 107:100 (28:15, 22:37, 25:33, 32:15)

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 99:94 (14:28, 31:27, 34:14, 20:25)

Голден Стэйт – Хьюстон 120:107 (37:32, 32:29, 34:22, 17:24)

Клипперс – Шарлотт 120:106 (31:39, 30:19, 28:29, 31:19)

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В статье: НБА Юта Джаз Милуоки Бакс
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