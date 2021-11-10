Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Милуоки обыграл Филадельфию, успехи Юты и Клипперс
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Милуоки 109:118 (39:30, 19:31, 35:30, 16:27)
Юта – Атланта 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18)
Клипперс – Портленд 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Антонио Конте: Я делаю свою работу на топ-уровне. Моя зарплата справедлива
- Диалло: В основе Динамо меня удивил Шапаренко. Хочу тоже так играть
- Хави уволил тренера по физподготовке и физиотерапевта
- Коби Брайант – феномен. У него были сразу две легендарных карьеры
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...