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НБА. Милуоки обыграл Филадельфию, успехи Юты и Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Милуоки обыграл Филадельфию, успехи Юты и Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филадельфия – Милуоки 109:118 (39:30, 19:31, 35:30, 16:27)

Юта – Атланта 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18)

Клипперс – Портленд 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30)

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В статье: НБА Юта Джаз Милуоки Бакс
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