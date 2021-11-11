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Лень набрал 8 очков в проигранном матче против Сан-Антонио
Украинец эффективно воспользовался своим временем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Лень в выездном матче Сакраменто против Сан-Антонио за 14 минут набрал 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и собрал 6 подборов, а показатель полезности украинского центрового составил «-10».
В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 6,4 очка и 3,9 подбора. Баскетболист из Антрацита показывает лучший в карьере процент реализации штрафных (75,0), раздает рекордные 1,4 передачи и ставит рекордные 1,6 блок-шота за игру.
Сакраменто с показателем 5-7 занимает девятую строку в Западной конференции.
Сан-Антонио – Сакраменто 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)
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