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Лень набрал 8 очков в проигранном матче против Сан-Антонио

Баскетбол
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Украинец эффективно воспользовался своим временем

Лень набрал 8 очков в проигранном матче против Сан-Антонио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Алексей Лень в выездном матче Сакраменто против Сан-Антонио за 14 минут набрал 8 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и собрал 6 подборов, а показатель полезности украинского центрового составил «-10».

В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 6,4 очка и 3,9 подбора. Баскетболист из Антрацита показывает лучший в карьере процент реализации штрафных (75,0), раздает рекордные 1,4 передачи и ставит рекордные 1,6 блок-шота за игру.

Сакраменто с показателем 5-7 занимает девятую строку в Западной конференции.

Сан-Антонио – Сакраменто 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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