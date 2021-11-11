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НБА. Лейкерс в овертайме дожали Майами, победы Милуоки и Голден Стэйта

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс в овертайме дожали Майами, победы Милуоки и Голден Стэйта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Вашингтон 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)

Орландо – Бруклин 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)

Хьюстон – Детройт 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)

Нью-Йорк – Милуоки 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)

Чикаго – Даллас 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27)

Мемфис – Шарлотт 108:118 (36:34, 16:26, 26:21, 30:37)

Нью-Орлеан – Оклахома-Сити 100:108 (29:28, 19:28, 23:29, 29:23)

Денвер – Индиана 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)

Финикс – Портленд 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)

Голден Стэйт – Миннесота 123:110 (31:28, 38:26, 24:30, 30:26)

Лейкерс – Майами 120:117 OT (28:25, 27:32, 27:29, 30:26, 8:5)

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В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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