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Украинки бьют Финляндию в отборе на Евробаскет-2023. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Хайлайты трудового успеха женской сборной Украины по баскетболу

Украинки бьют Финляндию в отборе на Евробаскет-2023. ВИДЕО

фото - fiba.basketball

Новина українською

Подопечные Срджана Радуловича во втором матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2023 года на выезде в тяжелом матче справились с Финляндией (77:71) и защитили первое место в группе В.

Главной героиней стала Алина Ягупова, которая за 38 минут набрала 31 очко и раздала семь результативных передач.

Следующий матч в отборе на Евробаскет украинки проведут 24 ноября 2022 года на выезде против Литвы.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет Алина Ягупова
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