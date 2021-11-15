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Украинки бьют Финляндию в отборе на Евробаскет-2023. ВИДЕО
Хайлайты трудового успеха женской сборной Украины по баскетболу
фото - fiba.basketball
Подопечные Срджана Радуловича во втором матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2023 года на выезде в тяжелом матче справились с Финляндией (77:71) и защитили первое место в группе В.
Главной героиней стала Алина Ягупова, которая за 38 минут набрала 31 очко и раздала семь результативных передач.
Следующий матч в отборе на Евробаскет украинки проведут 24 ноября 2022 года на выезде против Литвы.
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