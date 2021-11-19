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Михайлюк набрал 3 очка в матче с Торонто
Плохой день для украинца
фото - instagram.com
Торонто после провала в третьей четверти на выезде проиграл Юте, а Святослав Михайлюк за 18 минут набрал всего 3 очка (1 из 5 трехочковых). Также на его счету 2 подбора и 2 результативных передачи.
Украинец завершил матч с показателем полезности «-18». Это худший результат в команде.
Юта – Торонто 119:103 (32:27, 29:36, 31:17, 27:23)
Михайлюк в последних семи матчах только однажды набирал как минимум 10 очков. В среднем за игру Святослав в текущем сезоне приносит Торонто по 7,5 очка и 2,7 подбора.
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