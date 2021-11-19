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НБА. Голден Стэйт совершил камбэк в матче с Кливлендом, победы Майами и Филадельфии
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майами – Вашингтон 112:97 (21:19, 26:21, 36:30, 29:27)
Кливленд – Голден Стэйт 89:104 (29:27, 25:24, 27:17, 8:36)
Миннесота – Сан-Антонио 115:90 (34:20, 32:33, 27:25, 22:12)
Мемфис – Клипперс 120:108 (30:24, 26:29, 38:32, 26:23)
Денвер – Филадельфия 89:103 (23:24, 29:34, 17:29, 20:16)
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