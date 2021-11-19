Баскетболист с опытом выступлений в НБА покинул БК Днепр

Американский защитник Рашад Вон больше не является игроком БК Днепр, сообщает basket.com.ua. Причины ухода баскетболиста не уточняются.

Вон перебрался в Днепр перед стартом сезона 2021-2022. В матчах Суперлиги он в среднем за игру набирал по 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи.

Вон в прошлом сезоне стал чемпионом Украины с Прометеем и добыл звание MVP финальной серии Суперлиги.

Рашад Вон в НБА в составе Милуоки, Бруклина и Орландо отыграл 139 матчей, набирая в среднем за игру по 3,0 очка.