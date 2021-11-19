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Баскетболист с опытом выступлений в НБА покинул БК Днепр

Баскетбол
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Информация пока неофициальная

Баскетболист с опытом выступлений в НБА покинул БК Днепр

фото - basket.com.ua

Новина українською

Американский защитник Рашад Вон больше не является игроком БК Днепр, сообщает basket.com.ua. Причины ухода баскетболиста не уточняются.

Вон перебрался в Днепр перед стартом сезона 2021-2022. В матчах Суперлиги он в среднем за игру набирал по 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи.

Вон в прошлом сезоне стал чемпионом Украины с Прометеем и добыл звание MVP финальной серии Суперлиги.

Рашад Вон в НБА в составе Милуоки, Бруклина и Орландо отыграл 139 матчей, набирая в среднем за игру по 3,0 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр из-за травмы на несколько месяцев потерял Вячеслава Боброва.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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