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Михайлюк набрал 7 очков в матче с Голден Стэйтом

Баскетбол
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Торонто снова проиграл

Михайлюк набрал 7 очков в матче с Голден Стэйтом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто, несмотря на плохой вечер Стефена Карри (12 очков, 2 из 10 с игры), на выезде не смог конкурировать с лидером Западной конференции Голден Стэйтом.

Святослав Михайлюк за 20 минут принес канадцам 7 очков (3 из 5 с игры, 1 из 3 трехочковых) и отдал 3 результативных передачи, а его показатель полезности составил «+3».

Украинец в первом сезоне после подписания контракта с Торонто в среднем за игру набирает по 7,2 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи.

Торонто с показателем 8-10 занимает 12-е место в Восточной конференции.

Голден Стэйт – Торонто 119:104 (36:24, 25:23, 31:30, 27:27)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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