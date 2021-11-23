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НБА. Финикс выиграл 13-й матч подряд, успехи Бруклина и Милуоки

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс выиграл 13-й матч подряд, успехи Бруклина и Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон – Шарлотт 103:109 (27:26, 23:33, 23:24, 30:26)

Кливленд – Бруклин 112:117 (27:24, 36:28, 19:32, 30:33)

Бостон – Хьюстон 108:90 (22:21, 30:26, 34:16, 22:27)

Атланта – Оклахома-Сити 113:101 (32:27, 34:33, 27:11, 20:30)

Чикаго – Индиана 77:109 (16:31, 30:36, 15:22, 16:20)

Милуоки – Орландо 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36)

Нью-Орлеан – Миннесота 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)

Сан-Антонио – Финикс 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)

Юта – Мемфис 118:119 (30:27, 30:27, 36:38, 22:27)

Сакраменто – Филадельфия 94:102 (33:28, 19:27, 30:22, 12:25)

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В статье: НБА Финикс Санз Бруклин Нетс
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