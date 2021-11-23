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Лука Дончич усугубил травму

Баскетбол
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Игрок вышел на площадку, но был заменен

Лука Дончич усугубил травму

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Лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич поучаствовал в командной тренировке, однако был вынужден досрочно завершить занятие из-за боли в левом колене. Об этом сообщила журналист Келли Каплан в своём "твиттере".

По сведениям источника, Дончич ударился о трибуну, из-за чего закричал от боли. После этого он покинул площадку с повязкой на левом колене.

Впоследствии главный тренер "Далласа" Джейсон Кидд заявил, что участие Луки в матче с "Лос-Анджелес Клипперс" под вопросом. Команды встретятся завтра, 24 ноября.

Напомним, Дончич получил повреждение левой ноги в концовке матча регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" (111:101).

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В статье: Лука Дончич
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