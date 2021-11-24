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МБК Николаев расстался с двумя американцами

Баскетбол
(1 голосов)

Не оправдали ожиданий

МБК Николаев расстался с двумя американцами

Новина українською

МБК Николаев на клубном канале в Telegram сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Прентиссом Никсоном и тяжелым форвардом Сэмюэлем Дэниелем.

Никсон в сезоне 2021-2022 провел в Суперлиге 15 матчей. В среднем за игру американец набирал по 10,5 очка, 3,8 подбора и 2,8 передачи.

Дэниел отыграл 13 матчей, а его статистика чемпионате Украины следующая – 10,2 очка и 4,1 подбора.

МБК Николаев в турнирной таблице Суперлиги с показателем 4-11 занимает 11-е место.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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