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Михайлюк помог Торонто на выезде обыграть Мемфис

Баскетбол
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Канадцы снова вернулись на победный путь

Михайлюк помог Торонто на выезде обыграть Мемфис

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто за счет мощного преображения во второй половине на выезде разобрался с Мемфисом и прервал череду поражений.

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 18 минут – украинец набрал 8 очков (3 из 7 с игры, 2 из 4 трехочковых) и завершил матч с показателем полезности «-3».

Мемфис – Торонто 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)

Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 7,3 очка, 2,4 подбора и 1,1 передачи.

Торонто с показателем 9-10 занимает 12-е место на Востоке.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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