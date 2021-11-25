Михайлюк помог Торонто на выезде обыграть Мемфис

Торонто за счет мощного преображения во второй половине на выезде разобрался с Мемфисом и прервал череду поражений.

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 18 минут – украинец набрал 8 очков (3 из 7 с игры, 2 из 4 трехочковых) и завершил матч с показателем полезности «-3».

Мемфис – Торонто 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)

Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 7,3 очка, 2,4 подбора и 1,1 передачи.

Торонто с показателем 9-10 занимает 12-е место на Востоке.