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НБА. Голден Стэйт бьет Клипперс, победы Милуоки и Лейкерс
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клипперс – Голден Стэйт 90:105 (24:20, 18:24, 26:31, 22:30)
Индиана – Милуоки 100:118 (26:26, 21:26, 27:39, 26:27)
Лейкерс – Детройт 110:106 (23:21, 28:27, 32:22, 27:36)
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