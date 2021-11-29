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НБА. Голден Стэйт бьет Клипперс, победы Милуоки и Лейкерс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт бьет Клипперс, победы Милуоки и Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клипперс – Голден Стэйт 90:105 (24:20, 18:24, 26:31, 22:30)

Индиана – Милуоки 100:118 (26:26, 21:26, 27:39, 26:27)

Лейкерс – Детройт 110:106 (23:21, 28:27, 32:22, 27:36)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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