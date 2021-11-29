Разыгрывающий Финикса установил уникальное достижение в истории НБА

Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклина (113:107) набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 5 результативных передач.

Американец стал первым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 20 000 очков, 10 000 передач и 5 000 подборов.

✔️ 20k points

✔️ 10k assists

✔️ 5k rebounds



Already the first player in @NBA history with 20,000 points & 10,000 assists, @CP3 notches his 5,000th career rebound ???? pic.twitter.com/ClZwG3FGcj — Phoenix Suns (@Suns) November 28, 2021

Крис Пол с 2005 года провел в НБА 1110 матчей – 11-кратный участник Матчей всех звезд в среднем за игру набирает по 18,3 очка, 4,5 подбора и 9,4 передачи.

Финикс с 16-матчевой победной серией занимает второе место в Западной конференции (17-3).