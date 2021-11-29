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Разыгрывающий Финикса установил уникальное достижение в истории НБА

Баскетбол
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Еще раз вписал свое имя в историю лиги

Разыгрывающий Финикса установил уникальное достижение в истории НБА

фото - twitter.com

Новина українською

Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклина (113:107) набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 5 результативных передач.

Американец стал первым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 20 000 очков, 10 000 передач и 5 000 подборов.

Крис Пол с 2005 года провел в НБА 1110 матчей – 11-кратный участник Матчей всех звезд в среднем за игру набирает по 18,3 очка, 4,5 подбора и 9,4 передачи.

Финикс с 16-матчевой победной серией занимает второе место в Западной конференции (17-3).

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В статье: НБА Финикс Санз Крис Пол
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