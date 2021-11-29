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Разыгрывающий Финикса установил уникальное достижение в истории НБА
Еще раз вписал свое имя в историю лиги
фото - twitter.com
Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклина (113:107) набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 5 результативных передач.
Американец стал первым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 20 000 очков, 10 000 передач и 5 000 подборов.
✔️ 20k points— Phoenix Suns (@Suns) November 28, 2021
✔️ 10k assists
✔️ 5k rebounds
Already the first player in @NBA history with 20,000 points & 10,000 assists, @CP3 notches his 5,000th career rebound ???? pic.twitter.com/ClZwG3FGcj
Крис Пол с 2005 года провел в НБА 1110 матчей – 11-кратный участник Матчей всех звезд в среднем за игру набирает по 18,3 очка, 4,5 подбора и 9,4 передачи.
Финикс с 16-матчевой победной серией занимает второе место в Западной конференции (17-3).
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