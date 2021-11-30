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На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию

Баскетбол
(2 голосов)
На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины под руководством Айнарса Багаткиса одержала первую победу в отборе к Чемпионату мира, который пройдет в 2023 году в Японии, Филиппинах и Индонезии. Сине-желтые на собственном паркете одолели сборную Северной Македонии (также в нашей группе Испания и Грузия, в следующий раунд квалификации выходят три сборные). Уступив в первых двух четвертях, подопечные Багаткиса совершили рывок в третьей и в итоге одержали убедительную победу со счетом 78:61. MVP поединка стал центровой Артем Пустовой, который за 27 минут набрал 18 очков, сделал 5 подборов и поставил три блокшота. Как Украина побеждала македонцев, смотрите в фото репортажи Александра Приходько

Фотогалерея

На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 1На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 2На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 3На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 4На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 1На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 2На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 3На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 4На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 5На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 6На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 7На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 1На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 2На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 3На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 4На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 5На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 6На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 7На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 8На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 9На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 10На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 11На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 12На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 13На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 14На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 15На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 16На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 17На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 18На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 19На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 1На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 2На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 3На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 4На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 5На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 6На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 7На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию - фото 8
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В статье: фото сборная Украины по баскетболу Артем Пустовой
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