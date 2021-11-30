На прицеле - Мундиаль. ФОТО репортаж, как сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию

Сборная Украины под руководством Айнарса Багаткиса одержала первую победу в отборе к Чемпионату мира, который пройдет в 2023 году в Японии, Филиппинах и Индонезии. Сине-желтые на собственном паркете одолели сборную Северной Македонии (также в нашей группе Испания и Грузия, в следующий раунд квалификации выходят три сборные). Уступив в первых двух четвертях, подопечные Багаткиса совершили рывок в третьей и в итоге одержали убедительную победу со счетом 78:61. MVP поединка стал центровой Артем Пустовой, который за 27 минут набрал 18 очков, сделал 5 подборов и поставил три блокшота. Как Украина побеждала македонцев, смотрите в фото репортажи Александра Приходько

Фотогалерея