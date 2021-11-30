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Легенда НБА не включил Джордана в стартовую пятерку всех времен

Баскетбол
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Спорное решение

Легенда НБА не включил Джордана в стартовую пятерку всех времен

Новина українською

Чемпион НБА 2008 года в составе Бостона Кевин Гарнетт представил свою версию лучших баскетболистов в истории лиги.

В стартовую пятерку Гарнетт помимо себя включил Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Кевина Дюранта и Уилта Чемберлена.

В резерв американца вошли Пит Маравич, Аллен Айверсон, Винс Картер, Майкл Джордан, Гленн Робинсон, Рашид Уоллес и Шакил О’Нил.

Гарнетт, 15-кратный участник Матчей всех звезд, проигнорировал ЛеБрона Джеймса, Ларри Берда, Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна и других легенд НБА.

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В статье: Кевин Гарнетт НБА Майкл Джордан
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