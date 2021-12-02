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4 очка Леня помогли Сакраменто обыграть Клипперс
Украинец поучаствовал в гостевом успехе Кингз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сакраменто на выезде неожиданно разобрался с Клипперс, а Алексей Лень за 15 минут на площадке принес своей команде 4 очка (2 из 5 с игры, 0 из 1 трехочковых). Также на счету центрового сборной Украины 4 подбора, а его показатель полезности составил «-4».
В сезоне 2021-2022 Лень в среднем за игру набирает по 6,2 очка и 3,9 подбора, а Сакраменто с показателем 9-14 занимает 11-е место в Западной конференции.
Клипперс – Сакраменто 115:124 (21:29, 31:33, 24:37, 39:25)
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