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БК Одесса подписал опытного форварда из США
Усиление для аутсайдера Суперлиги
фото - БК Одесса
Очередным новичком БК Одесса стал 28-летний тяжелый форвард Уинстон Шепард, сообщает официальный сайт клуба.
Шепард в прошлом сезоне выступал за венгерский Атомерому. Американец в среднем за игру набирал по 13,8 очка, 6,3 подбора и 3,8 передачи.
Помимо Венгрии на профессиональном уровне Шепард поиграл в Новой Зеландии и Израиле.
БК Одесса в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-10 занимает девятое место.
Следующий матч в чемпионате Украины команда Олега Юшкина проведет 3 декабря на выезде против БК Запорожье.
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