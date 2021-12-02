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БК Одесса подписал опытного форварда из США

Баскетбол
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Усиление для аутсайдера Суперлиги

БК Одесса подписал опытного форварда из США

фото - БК Одесса

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Очередным новичком БК Одесса стал 28-летний тяжелый форвард Уинстон Шепард, сообщает официальный сайт клуба.

Шепард в прошлом сезоне выступал за венгерский Атомерому. Американец в среднем за игру набирал по 13,8 очка, 6,3 подбора и 3,8 передачи.

Помимо Венгрии на профессиональном уровне Шепард поиграл в Новой Зеландии и Израиле.

БК Одесса в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-10 занимает девятое место.

Следующий матч в чемпионате Украины команда Олега Юшкина проведет 3 декабря на выезде против БК Запорожье.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Одесса
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