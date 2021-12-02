БК Одесса подписал опытного форварда из США

Очередным новичком БК Одесса стал 28-летний тяжелый форвард Уинстон Шепард, сообщает официальный сайт клуба.

Шепард в прошлом сезоне выступал за венгерский Атомерому. Американец в среднем за игру набирал по 13,8 очка, 6,3 подбора и 3,8 передачи.

Помимо Венгрии на профессиональном уровне Шепард поиграл в Новой Зеландии и Израиле.

БК Одесса в турнирной таблице Суперлиги с показателем 6-10 занимает девятое место.

Следующий матч в чемпионате Украины команда Олега Юшкина проведет 3 декабря на выезде против БК Запорожье.