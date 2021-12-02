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МБК Николаев подпишет американского защитника

Баскетбол
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Аутсайдер Суперлиги договорился с легионером

МБК Николаев подпишет американского защитника

Новина українською

Руководство МБК Николаев начало восполнять кадровую недостачу в команде после расставания с американским легионерами Прентиссом Никсоном и Самюэлом Дэниелом.

Сообщается, что ряды клуба в ближайшее время пополнит 28-летний защитник Заид Херст.

В сезоне 2020-2021 Херст представлял венгерскую Альбу. В матчах местного чемпионата баскетболист с опытом выступлений в Испании, Италии, Литве и Франции в среднем за игру набирал по 9,5 очка, 3,0 передачи и 1,5 подбора.

МБК Николаев (4-12) в турнирной таблице Суперлиги занимает 11-е место, опережая только Черкасские Мавпы.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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Источник:
Basket.com.ua

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