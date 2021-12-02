МБК Николаев подпишет американского защитника

Руководство МБК Николаев начало восполнять кадровую недостачу в команде после расставания с американским легионерами Прентиссом Никсоном и Самюэлом Дэниелом.

Сообщается, что ряды клуба в ближайшее время пополнит 28-летний защитник Заид Херст.

В сезоне 2020-2021 Херст представлял венгерскую Альбу. В матчах местного чемпионата баскетболист с опытом выступлений в Испании, Италии, Литве и Франции в среднем за игру набирал по 9,5 очка, 3,0 передачи и 1,5 подбора.

МБК Николаев (4-12) в турнирной таблице Суперлиги занимает 11-е место, опережая только Черкасские Мавпы.