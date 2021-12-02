Прометей разгромил Элазиг и завершил групповой турнир на первом месте. Ка это было

Женская баскетбольная команда "Прометей" завершает свои выступления на групповом этапе Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Турции, "Элазиг Ил Озел Идаре". Встреча состоится в четвег, 2 декабря, в спортивном комплексе "Слобожанский". Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.

Наша команда уже гарантировала себе выход в следующий этап, но это не снимает задачи победы в сегодняшнем матче. Последней команде группы мы не имеем права проигрывать.

"Прометей" (Каменское, Украина) - "Элазиг Ил Озел Идаре" (Элазиг, Турция) 92:52

Четвёртая четверть

Наша команда полностью контролировала игру и в нужный момент добавляла. Мы одержали заслуженую победу, которая позволила завершить групповой етап на первом месте.

Матч завершился. Мы победили 92:52

10 мин. Три очка от Мироненко - 90:52.

9 мин. Мироненко отдала, а Дацько забросила три очка - 84:52. Это погром. И ещё Аткинс забросила дальний бросок - 87:52

8 мин. Команды обменялись неточными атаками. Гости берут тайм-аут.

7 мин. Дальний бросок от Виталины Бабич. Мы поймали кураж - 81:52

7 мин. Бабич отдала, а Холмс забросила три очка. Джойнер - герой матча. 78:50

6 мин. Грубо играют против Холмс. Джойнер забросила штрафные. 75:50

5 мин. Браво, Бабич. Точный дальний бросок от Виталины - 73:48. У соперниц штрафные забросила Разева - 73:50

4 мин. Устали команды. Уже две минуты никто не может забросить. Гости берут тайм-аут.

3 мин. Команды обменялись неточными атаками.

2 мин. Три очка от Аткинс. Отличная игра от чемпионки Токио - 70:45

1 мин. На первых секундах Холмс забросила два очка. Соперницы ответили точным броском Ялчинкае - 67:45

Четверть началась!!!

Третья четверть

Четверть завершена!!!

10 мин. Морган фолит на Холмс и наша легионерка будет бросать штрафные. Холмс забросила один из двух. 65:44

9 мин. Очень много ошибок сейчас у наших соперниц. Игра полностью под контролем Прометея.

8 мин. Вынуждены турчанки фолить, но Дацько забросила только 1 штрафной. 64:44

7 мин. Отлично играет наша команда в защите. С агресивным прессингом соперницы ничего сделать не могут.

6 мин. Бабич отдала, а Холмс забросила без сопротивления. 60:44. И тут же быстрая атака от Юркевичус - 62:44

5 мин. Упускаем Морган и она забрасывает три очка - 56:42. У нас ответила Холмс в быстрой атаке - 58:42

5 мин. Отличная игра на подборе Юркевичус и три очка от Бабич - 56:39. Мы начинаем набирать обороты.

4 мин. На результативную атаку Разевой ответила Аткинс - 53:39

3 мин. Дальний бросок от Аткинс. Наконец-то мы открыли счёт после перерыва. 48:36. И тут же точный бросок от Юркевичус - 51:36

2 мин. Два очка в проходе от Ялчинкае - 45:34. Мы пока забросить не можем.

1 мин. Дубровина ошибается в атаке, но тут же блок от Юркевичус. Пока забросить команды не могут.

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Вторая четверть завершена!!!

10 мин. Разева с сиреной забросила два очка - 45:32.

9 мин. Шикарный проход от Аткинс и два очка - 41:29. Тут же обокрала соперницу Дубровина и забросила два очка - 43:30

9 мин. Во второй половине четверти мы полностью контролируем игру. Ведём 39:27 после дальнего броска Морган.

8 мин. Отличная атака от нашей команды и дальний бросок от Балабан - 39:24

7 мин. Очень дальний бросок от Бабич - 32:22. Успокоили наши баскетболистки игру. На точный бросок Разевой ответила Бабич - 34:24

6 мин. На три очка Пульям тем же ответила Холмс. 29:22

6 мин. Юркевичус снова сыграла на подборе, а Холмс в проходе забросила два очка. 26:19. Вынуждаем соперниц ошибатся.

4 мин. Во второй четверти у нас много поспешных и неподготовленых бросков. Помогла нам ошибка Нур, после которой забросила Балабан - 24:19

3 мин. Пульям забросила два очка, а у Дацько пробежка. 22:19

3 мин. Соперницы обменялись потерями мяча в атаке. Тайм-аут берёт тренер гостей.

2 мин. Блок-шот от Юркевичус и быстрая атака от Холмс - 22:17.

2 мин. Проваливаем мы начало четверти. Забросить никак не можем, а Пульян двумя точными штрафными сокращает преимущество - 20:17

1 мин. Ялчин выиграла подбор и забросила два очка. 20:14. Дубровина в атаке мяч потеряла и вынуждена была фолить. Морган забросила один штрафной - 20:15

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершена!!! Счёт 20:12

10 мин. Отличный проход от Бабич. Соперницы вынуждены фолить. Николина штрафные реализовала. 20:10

9 мин. Ялчинкае продавила Юркевичус и забросила два очка - 16:10. Аткинс поймала на фоле Морган и реализовала два штрафные. 18:10

8 мин. Аткинс грубо сыграла против Морган. Легионерка соперников штрафные реализовала - 14:8. У нас снова забросила Холмс. 16:8

7 мин. Два раза Холмс забросила с отклонением. Защита не может справится с нашей легионеркой. 14:6

6 мин. Мусиенко отдала, Холмс продавила защитницу и забросила два очка - 10:4. Тут же фолит Мусиенко и Разева штрафные реализовала - 10:6

5 мин. На Холмс ёще раз фолят, но сейчас она забросила только один штрафной. 8:4

5 мин. Разева бьёт по рукам Холмс. Наш легионер забросила два штрафные. 7:4

4 мин. После шикарного ассиста Морган забросила Разева. Соперники догоняют. 5:4

4 мин. Очень здорово начала матч Юркевичус. У Татьяны подбор, блок-шот и перехват.

3 мин. Юркевичус здорово сыграла на подборе, а Бабич забросила три очка. 5:2

2 мин. Дацько отдала, а Юркевичус сравняла счёт. В защите мы нарушили правила, но соперницы оба раза промазали. 2:2

1 мин. Дубровина потеряла мяч и Разева открыла счёт. 0:2

Матч начался!!! Первая атака от нашей команды!!!