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Прометей разгромил Элазиг и завершил групповой турнир на первом месте. Ка это было
Путёвка в следующий раунд от нас уже не уйдёт
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Женская баскетбольная команда "Прометей" завершает свои выступления на групповом этапе Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Турции, "Элазиг Ил Озел Идаре". Встреча состоится в четвег, 2 декабря, в спортивном комплексе "Слобожанский". Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.
Наша команда уже гарантировала себе выход в следующий этап, но это не снимает задачи победы в сегодняшнем матче. Последней команде группы мы не имеем права проигрывать.
"Прометей" (Каменское, Украина) - "Элазиг Ил Озел Идаре" (Элазиг, Турция) 92:52
Четвёртая четверть
Наша команда полностью контролировала игру и в нужный момент добавляла. Мы одержали заслуженую победу, которая позволила завершить групповой етап на первом месте.
Матч завершился. Мы победили 92:52
10 мин. Три очка от Мироненко - 90:52.
9 мин. Мироненко отдала, а Дацько забросила три очка - 84:52. Это погром. И ещё Аткинс забросила дальний бросок - 87:52
8 мин. Команды обменялись неточными атаками. Гости берут тайм-аут.
7 мин. Дальний бросок от Виталины Бабич. Мы поймали кураж - 81:52
7 мин. Бабич отдала, а Холмс забросила три очка. Джойнер - герой матча. 78:50
6 мин. Грубо играют против Холмс. Джойнер забросила штрафные. 75:50
5 мин. Браво, Бабич. Точный дальний бросок от Виталины - 73:48. У соперниц штрафные забросила Разева - 73:50
4 мин. Устали команды. Уже две минуты никто не может забросить. Гости берут тайм-аут.
3 мин. Команды обменялись неточными атаками.
2 мин. Три очка от Аткинс. Отличная игра от чемпионки Токио - 70:45
1 мин. На первых секундах Холмс забросила два очка. Соперницы ответили точным броском Ялчинкае - 67:45
Четверть началась!!!
Третья четверть
Четверть завершена!!!
10 мин. Морган фолит на Холмс и наша легионерка будет бросать штрафные. Холмс забросила один из двух. 65:44
9 мин. Очень много ошибок сейчас у наших соперниц. Игра полностью под контролем Прометея.
8 мин. Вынуждены турчанки фолить, но Дацько забросила только 1 штрафной. 64:44
7 мин. Отлично играет наша команда в защите. С агресивным прессингом соперницы ничего сделать не могут.
6 мин. Бабич отдала, а Холмс забросила без сопротивления. 60:44. И тут же быстрая атака от Юркевичус - 62:44
5 мин. Упускаем Морган и она забрасывает три очка - 56:42. У нас ответила Холмс в быстрой атаке - 58:42
5 мин. Отличная игра на подборе Юркевичус и три очка от Бабич - 56:39. Мы начинаем набирать обороты.
4 мин. На результативную атаку Разевой ответила Аткинс - 53:39
3 мин. Дальний бросок от Аткинс. Наконец-то мы открыли счёт после перерыва. 48:36. И тут же точный бросок от Юркевичус - 51:36
2 мин. Два очка в проходе от Ялчинкае - 45:34. Мы пока забросить не можем.
1 мин. Дубровина ошибается в атаке, но тут же блок от Юркевичус. Пока забросить команды не могут.
Матч возобновился!!!
Вторая четверть
Вторая четверть завершена!!!
10 мин. Разева с сиреной забросила два очка - 45:32.
9 мин. Шикарный проход от Аткинс и два очка - 41:29. Тут же обокрала соперницу Дубровина и забросила два очка - 43:30
9 мин. Во второй половине четверти мы полностью контролируем игру. Ведём 39:27 после дальнего броска Морган.
8 мин. Отличная атака от нашей команды и дальний бросок от Балабан - 39:24
7 мин. Очень дальний бросок от Бабич - 32:22. Успокоили наши баскетболистки игру. На точный бросок Разевой ответила Бабич - 34:24
6 мин. На три очка Пульям тем же ответила Холмс. 29:22
6 мин. Юркевичус снова сыграла на подборе, а Холмс в проходе забросила два очка. 26:19. Вынуждаем соперниц ошибатся.
4 мин. Во второй четверти у нас много поспешных и неподготовленых бросков. Помогла нам ошибка Нур, после которой забросила Балабан - 24:19
3 мин. Пульям забросила два очка, а у Дацько пробежка. 22:19
3 мин. Соперницы обменялись потерями мяча в атаке. Тайм-аут берёт тренер гостей.
2 мин. Блок-шот от Юркевичус и быстрая атака от Холмс - 22:17.
2 мин. Проваливаем мы начало четверти. Забросить никак не можем, а Пульян двумя точными штрафными сокращает преимущество - 20:17
1 мин. Ялчин выиграла подбор и забросила два очка. 20:14. Дубровина в атаке мяч потеряла и вынуждена была фолить. Морган забросила один штрафной - 20:15
Вторая четверть началась!!!
Первая четверть
Первая четверть завершена!!! Счёт 20:12
10 мин. Отличный проход от Бабич. Соперницы вынуждены фолить. Николина штрафные реализовала. 20:10
9 мин. Ялчинкае продавила Юркевичус и забросила два очка - 16:10. Аткинс поймала на фоле Морган и реализовала два штрафные. 18:10
8 мин. Аткинс грубо сыграла против Морган. Легионерка соперников штрафные реализовала - 14:8. У нас снова забросила Холмс. 16:8
7 мин. Два раза Холмс забросила с отклонением. Защита не может справится с нашей легионеркой. 14:6
6 мин. Мусиенко отдала, Холмс продавила защитницу и забросила два очка - 10:4. Тут же фолит Мусиенко и Разева штрафные реализовала - 10:6
5 мин. На Холмс ёще раз фолят, но сейчас она забросила только один штрафной. 8:4
5 мин. Разева бьёт по рукам Холмс. Наш легионер забросила два штрафные. 7:4
4 мин. После шикарного ассиста Морган забросила Разева. Соперники догоняют. 5:4
4 мин. Очень здорово начала матч Юркевичус. У Татьяны подбор, блок-шот и перехват.
3 мин. Юркевичус здорово сыграла на подборе, а Бабич забросила три очка. 5:2
2 мин. Дацько отдала, а Юркевичус сравняла счёт. В защите мы нарушили правила, но соперницы оба раза промазали. 2:2
1 мин. Дубровина потеряла мяч и Разева открыла счёт. 0:2
Матч начался!!! Первая атака от нашей команды!!!
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