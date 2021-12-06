  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Прометей продлил контракт с главным тренером
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Прометей продлил контракт с главным тренером

Баскетбол
(1 голосов)

Ожидаемое решение

БК Прометей продлил контракт с главным тренером

фото - БК Прометей

Новина українською

Президент Прометея Владимир Дубинский на своей странице в Facebook объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Роненом Гинзбургом еще на три года.

Специалист из Израиля возглавил Прометей в 2021 году и привел клуб к первому в истории титулу в Суперлиге.

В новом сезоне Гинзбург вывел Прометей в основной раунд Лиги Чемпионов и претендует с клубом на выход в следующий раунд еврокубка.

БК Прометей с показателем 16-0 возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...