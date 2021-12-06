БК Прометей продлил контракт с главным тренером

Президент Прометея Владимир Дубинский на своей странице в Facebook объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Роненом Гинзбургом еще на три года.

Специалист из Израиля возглавил Прометей в 2021 году и привел клуб к первому в истории титулу в Суперлиге.

В новом сезоне Гинзбург вывел Прометей в основной раунд Лиги Чемпионов и претендует с клубом на выход в следующий раунд еврокубка.

БК Прометей с показателем 16-0 возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.