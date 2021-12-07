МБК Николаев подписал американца с опытом выступлений в Суперлиге

МБК Николаев официально объявил о подписании контракта с 28-летним американским форвардом Териком Бриджманом.

В прошлом сезоне Бриджман поиграл в БК Одесса. Также в его резюме клубы из Турции, Грузии и Косово.

Лучший период в карьере у американца был в БК Башкими – в чемпионате Косово он в среднем за игру набирал по 19 очков и 10 подборов.

МБК Николаев с показателем 4-13 занимает 11-е место в регулярном чемпионате Суперлиги.