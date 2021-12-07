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МБК Николаев подписал американца с опытом выступлений в Суперлиге
Очередной новичок для аутсайдера Суперлиги
фото - basket.com.ua
МБК Николаев официально объявил о подписании контракта с 28-летним американским форвардом Териком Бриджманом.
В прошлом сезоне Бриджман поиграл в БК Одесса. Также в его резюме клубы из Турции, Грузии и Косово.
Лучший период в карьере у американца был в БК Башкими – в чемпионате Косово он в среднем за игру набирал по 19 очков и 10 подборов.
МБК Николаев с показателем 4-13 занимает 11-е место в регулярном чемпионате Суперлиги.
Ранее МБК Николаев
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