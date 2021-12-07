  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. МБК Николаев подписал американца с опытом выступлений в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МБК Николаев подписал американца с опытом выступлений в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Очередной новичок для аутсайдера Суперлиги

МБК Николаев подписал американца с опытом выступлений в Суперлиге

фото - basket.com.ua

Новина українською

МБК Николаев официально объявил о подписании контракта с 28-летним американским форвардом Териком Бриджманом.

В прошлом сезоне Бриджман поиграл в БК Одесса. Также в его резюме клубы из Турции, Грузии и Косово.

Лучший период в карьере у американца был в БК Башкими – в чемпионате Косово он в среднем за игру набирал по 19 очков и 10 подборов.

МБК Николаев с показателем 4-13 занимает 11-е место в регулярном чемпионате Суперлиги.

Ранее МБК Николаев договорился о сотрудничестве с 28-летним защитником Заидом Херстом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...