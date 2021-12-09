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Ягупова оформила дабл-дабл в матче Евролиги
Очередной яркий перформанс украинки
фото - fiba.basketball
Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги разбил Галатасарай (107:62).
Капитан сборной Украины Алина Ягупова за 32 минуты набрала 15 очков (6 из 14 с игры, 3 из 3 с линии штрафных), собрала 6 подборов, отдала 10 результативных передач и сделала 3 перехвата.
Украинка завершила матч с лучшим в команде показателем полезности («+38»).
Алина Ягупова в текущем сезоне в матчах Евролиги в среднем за игру набирает по 17,6 очка, 4,6 подбора и 6,5 передачи.
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