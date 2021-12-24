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Ягупова помогла Фенербахче добыть разгромную победу в Евролиге
Украинка среди лучших
фото - fiba.basketball
Фенербахче в десятом туре группового этапа Евролиги в Стамбуле разбил Жирону (78:57).
Капитан сборной Украины Алина Ягупова провела на площадке почти 37 минут – на ее счету 17 очков (6 из 22 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 6 подборов и 4 результативных передачи.
Ягупова в текущем розыгрыше Евролиги в среднем за игру набирает по 17,8 очка, 4,5 подбора и 6,0 передачи. Украинка входит в топ-10 по результативности и среднему количеству ассистов.
Фенербахче с показателем 7-3 лидирует в группе B Евролиги.
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