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Михайлюк набрал 10 очков в матче с Кливлендом

Баскетбол
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Первый матч украинца за восемь дней

Михайлюк набрал 10 очков в матче с Кливлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за огромных кадровых потерь Святослав Михайлюк на выездной поединок против Кливленда вышел в стартовой пятерке Торонто и провел на площадке почти 36 минут.

На счету украинца 10 очков (4 из 12 с игры, 1 из 4 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных), 5 подборов, 4 результативных передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Михайлюк завершил игру с худшим в команде показателем полезности («-39»).

В сезоне 2021-2022 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,7 очка и 2,6 подбора.

Кливленд – Торонто 144:99 (35:34, 37:21, 46:23, 26:21)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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